Deelfietsen Blue-Mobility uitgebreid naar 17 locaties in Limburg

door Luc Moons

Vanaf juli zullen de deelfietsen van Blue-Mobility in 17 locaties in Limburg terug te vinden zijn. De bekende Blue-bikes zijn al vertrouwd in het straatbeeld. Vooral in de buurt van de stations worden ze veel gebruikt. En ook de stad Genk is tevreden over het gebruik van de deelfietsen. Van bij de opstart zullen in heel Limburg 248 fietsen beschikbaar zijn. Het stadsbestuur van Genk is de drijvende kracht achter het project, samen met het provinciebestuur. Genk gelooft in de deelmobiliteit en is vragende partij voor een nieuw station.