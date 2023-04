Het fertiliteitscentrum van het Jessa Ziekenhuis en het Ziekenhuis Oost-Limburg biedt een hogere zwangerschapskans per embryo dan het Belgische gemiddelde. Uit recente cijfers blijkt dat 40 procent van de eerste cyclus IVF-behandelingen leidt tot een zwangerschap. Dat is vijf procent meer dan het gemiddelde in ons land. Kersverse ouders Silke en Ann uit As kunnen er over meespreken. Via kunstmatige inseminatie raakte Silke snel zwanger. Afgelopen maandag zijn ze de trotse ouders geworden van Miel.