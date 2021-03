De ongerustheid groeit in onze provincie, nu de coronacijfers blijven stijgen. Volgens gouverneur Jos Lantmeeters is het duidelijk: we zitten in een derde golf. De situatie in de Limburgse ziekenhuizen is momenteel nog behapbaar. Maar het wordt moeilijk. Onder andere het Ziekenhuis Oost-Limburg kondigde al aan enkele operatiezalen te moeten sluiten, om de toestroom aan coronapatiënten op te vangen. Het vaccin is de enige uitweg. Dat denkt ook gouverneur Lantmeeters. De vraag is of de vaccinatiecampagne dan niet een tandje moet bijsteken. Volgens Lantmeeters doen de centra wat ze kunnen, maar is het ook voor hun wachten op de leveringen van de vaccins. De piek van deze derde golf is ook nog niet bereikt. Het effect van de nieuwe maatregelen zien we pas in de loop van volgende week. "In de tussentijd is het belangrijk om de regels te blijven naleven," aldus gouverneur Lantmeeters. "Want we hebben nog maar eens de teugels te snel laten vieren."