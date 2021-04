Deze Limburgse vaccinatiecentra gebruiken reservelijst voor vaccins

Het gaat dus goed vooruit, maar gaat het snel genoeg vooruit? Volgens gouverneur Jos Lantmeeters zijn we aan een gevaarlijke race tegen de klok bezig. Tot eind volgende week zal de piek in de ziekenhuisopnames blijven stijgen. Er liggen 186 Covid-patiënten in de ziekenhuizen. Dat zijn er 6 meer dan gisteren. Op intensieve zijn 65 bedden bezet. Vooral in het Noorderhart Maria-ziekenhuis in Pelt en in het ziekenhuis Oost-Limburg neemt de druk toe. Het aantal opnames moet dringend omlaag. Een gevaar is dat mensen die tijdens de paasvakantie in het buitenland zijn geweest, andere varianten van het virus binnenbrengen en het aantal besmettingen weer gaat stijgen. Het goede nieuws is dat de vaccinatiecampagne nu echt op kruissnelheid komt zodat er nu ook op zaterdag gevaccineerd wordt. Dat was vandaag ondermeer het geval in het vaccinatiecentrum van Tongeren.