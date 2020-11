Dat de tweede coronagolf nog lang niet achter de rug is, kunnen we ook zien in onze nieuwe TVL-reeks 'Tweede adem'. Deze week lopen we vijf dagen mee met de verpleegkundigen, artsen en COVID-patiënten in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Onze journalist Tom Kums kreeg uitzonderlijk de toestemming om met patiënten te spreken en hen te filmen op alle COVID-afdelingen in het ziekenhuis. "Wij hebben carte blanche gekregen van het ZOL, omdat zij wilden tonen hoe het er momenteel aan toegaat in het ziekenhuis", vertelt Tom Kums in ons TVL-middagnieuws.