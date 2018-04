Deze woensdag houdt de politie een flitsmarathon

In Maasmechelen is vanmiddag een mobilhome in de Zuid-Willemsvaart beland. De Nederlandse bestuurder van de mobilhome moest plots uitwijken voor een tegenligger toen hij heel geconcentreerd naar een vreemd geluid in zijn voertuig aan het luisteren was. Daardoor belandde hij waarschijnlijk in het water. De man kon op eigen kracht uit de mobilhome kruipen, maar werd door vissers op het droge gehaald. Door het ongeval werd het scheepvaartverkeer op de Zuid-Willemsvaart even opgehouden.