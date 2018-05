Diepenbeek: bestelwagen rijdt BMW van de baan

Een kind van twee jaar is omgekomen bij een zwaar ongeval met een vrachtwagen uit Riemst in Kortenberg, in Vlaams-Brabant. De vrachtwagen reed in op een tiental auto's en ramde vervolgens een bankkantoor. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Bij het transportbedrijf uit Riemst reageert men voorlopig niet op het ongeval.