Diepenbeeks bedrijf ontwikkelt geneesmiddel tegen ouderdomsziekten

Er is een zeer groot huisartentekort in onze provincie. In negen Limburgse gemeenten is er een acuut probleem. In nog eens negen andere gemeenten mag er geen huisarts verdwijnen, want dan is de situatie ook daar dramatisch. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van Volksgezondheid die Federaal Parlementslid voor cd&v Nawal Farih heeft opgevraagd. Het probleem neemt alleen maar toe, want de uitstroom van artsen is groter dan de instroom. Volgens Farih kan onze provincie meer jonge artsen aantrekken door ook in Limburg een masteropleiding Geneeskunde te organiseren. Nu is er enkel de bacheloropleiding. Daarnaast vindt ze dat artsen veel minder moeten bezig zijn met de administratieve rompslomp.