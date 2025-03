Diepenbekenaar Stijn Vreven is trainer van Nainggolan bij Lokeren-Temse: "Radja is wereldster met eigen mening"

door Bart Husson

In TVL Sportcafé kreeg Niels het bezoek van trainer Stijn Vreven. De Diepenbekenaar is sinds februari actief bij tweedeklasser Lokeren-Temse waar hij samenwerkt met superster Radja Nainggolan. En dat is een hele uitdaging. Nainggolan is een ex-Rode Duivel die bij Italiaanse topclubs zoals Internazionale en AS Roma speelde. Bovendien staat de middenvelder bekende als een sterk karakter met een eigen mening. Maar daar kan Vreven wel mee overweg.