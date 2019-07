Politie Limburg Regio hoofdstad waarschuwt voor dieven die via een list woningen proberen binnen te geraken. Deze middag hebben twee verdachten een diefstal kunnen plegen in Hasselt, door zich uit te geven voor medewerkers van de watermaatschappij. Eerder vandaag kreeg de politie ook al verschillende meldingen binnen van agressieve tapijtenverkopers in Kuringen. Vanmiddag rond 13.30 uur werd de politie LRH opgeroepen voor een diefstal uit een woning op de Grote Baan in Hasselt. De twee verdachten belden aan en stelden zich voor als medewerkers van de watermaatschappij. De personen spraken Frans. Nadat de valse controleurs met deze list binnen waren geraakt, hebben ze juwelen uit het appartement gestolen. Tapijtenverkopers Deze voormiddag kreeg de politie LRH ook al verschillende meldingen van agressieve tapijtenverkopers in Kuringen. Deze personen probeerden op een opdringerige manier de woningen te betreden. Laat niet zomaar iedereen binnen De politie LRH waarschuwt inwoners van Hasselt om personen die zich niet kunnen identificeren, niet binnen te laten in hun woning. Personen die iets verdachts opmerken, worden gevraagd om onmiddellijk het noodnummer 101 te bellen.