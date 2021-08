Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf volgende week het fietspad langs de Herkenrodesingel (R71) en de Kempische Kaai (N795) ter hoogte van de Kanaalkom. Tegelijk wordt de afslagstrook naar de Kempische Steenweg (N74) richting het centrum verlengd. De werkzaamheden zullen een drietal weken duren. Er gelden omleidingen voor fietsers langs de Ring en voor gemotoriseerd verkeer richting de Kanaalkom. Er wordt ook gedurende enkele nachten gewerkt. Als onderdeel van het fietsrelanceplan van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) voert AWV dit jaar meer dan 30 ingrepen uit om de fietsinfrastructuur langs de Limburgse gewestwegen te verbeteren. “Alleen al op de Grote Ring van Hasselt worden op 11 verschillende locaties de fietspaden en tunnels aangepakt”, vertelt minister Peeters . “De rode draad is dat klinkers en beton vervangen worden door asfalt, met het oog op meer veiligheid en comfort. Het voorbije jaar werd in Limburg zeer veel gefietst en is eens te meer gebleken dat de staat van de fietspaden langs onze gewestwegen veel beter kan. Via het fietsrelanceplan kan hier nu versneld op ingezet worden.” Beveiligd fietspad naar Kempische Kaai Het tracé van het fietspad langs de Herkenrodesingel ter hoogte van de Kanaalkom, tussen de Kempische Steenweg en de fietstunnel aan de brandweer, zal wijzigen ter hoogte van de op- en afrit Kempische Kaai. Het stukje fietspad tussen de op- en afrit Kempische Kaai en de Kempische Steenweg verdwijnt langs de Grote Ring. In plaats daarvan komt er een breder dubbelrichtingsfietspad langs de afslagstrook naar de Kempische Kaai, met betonnen jerseys voor een veilige afscherming. Fietsers zullen gebruik maken van de al beveiligde oversteek op de Kempische Kaai, en het fietspad langs de Demer, dat nu ook wordt vernieuwd. Zo verdwijnt een gevaarlijk conflictpunt ter hoogte van de Herkenrodesingel. De vrijgekomen zone op de Herkenrodesingel wordt omgevormd tot rechtsafslagstrook naar de Kempische Steenweg richting het centrum, die daardoor dus langer wordt. Omleiding via Groene Boulevard en Kanaalkom De werken starten volgende week maandag 16 augustus. De aannemer zal een drietal weken aan de slag zijn. AWV voert de ingreep bewust nu uit tijdens de verkeersluwe zomerperiode. Het fietspad langs de Herkenrodesingel tussen de brandweer en de Kempische Steenweg is niet toegankelijk. Fietsers volgen een omleiding via de Groene Boulevard en de Kanaalkom. Doorgaand autoverkeer op de Herkenrodesingel heeft overdag geen hinder. Tijdens enkele nachten wordt op de Ring over een beperkte afstand een rijstrook ingenomen. Bestemmingsverkeer naar de Kempische Kaai moet omrijden via de Kempische Steenweg en de Havenstraat.