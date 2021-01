Directeur Jessa Ziekenhuis: "Niet uit te leggen dat vaccinatie ziekenhuispersoneel niet prioritair is"

In het woonzorgcentrum Aan de Beverdijk in Hamont-Achel zijn tien bewoners en één werknemer besmet met het coronavirus. Donderdag werden alle bewoners nog gevaccineerd. "Een opdoffer voor de personeelsleden die al tien maanden lang strijden om het virus buiten te houden en daar ook in slaagden", vertelt directeur Piet Bormans. Afgelopen donderdag werden alle 90 bewoners van het woonzorgcentrum nog gevaccineerd. "Er hing een prettige sfeer, het was net alsof de finishlijn in zicht was," vertelt directeur Bormans. "Maar het geluk was maar van korte duur. Maandag hadden we een eerste bewoner met symptomen." "Geraakt in het diepst van onze zorgzame harten"Tien maanden lang wisten ze in het woonzorgcentrum in Achel het coronavirus buiten te houden. Dat ze nu toch getroffen worden, valt hen zwaar. "We zijn nog maar eens geraakt in het diepst van ons zorgzame harten, het menselijke, en al is het geen wedstrijd, het voelt als een ellenlange ellendige smerige marathon. Die stomme, stomme corona," schrijft het personeel in een emotionele Facebookpost (lees de volledige post onderaan dit artikel). "Het wordt tijd dat iedereen zich terug aan de regels houdt, corona is nog niet weg," zegt directeur Bormans. Niet de Britse coronavariantEén van de bewoners voelde zich onwel maandag, en kreeg meteen een sneltest. Het resultaat was positief, waarop de werknemers een tweede bewoner die vaak contact had met de eerste, ook testten. Ook die uitslag was positief. De twee bewoners kregen nog een wissertest om te bepalen of het om de Britse coronavariant ging, maar dat was niet het geval. Eén van de twee bewoners had wel een hoge virale dosis. Meer bewoners en een personeelslid met symptomen kregen een coronatest. Voorlopig zijn tien bewoners en één personeelslid positief. "Nooit de vraag of, maar wel wanneer we getroffen zouden worden"Donderdag worden alle bewoners en personeelsleden getest. "Op basis van die uitslagen, bepalen we verdere stappen. We kunnen dan eventueel alle besmette bewoners op één afdeling plaatsen, zodat ze niet in contact komen met niet-positieve bewoners," vertelt directeur Bormans. Het noodplan ligt klaar, en er wordt snel geschakeld. "Het is jammer dat het nu toch zo ver is. Maar het was eigenlijk nooit de vraag of we het noodplan gingen moeten gebruiken, wel wanneer." Bezoek is tijdelijk verbodenDe bewoners die positief testten, stellen het goed. Twee van hen hebben last van lichte symptomen, maar niemand moet voorlopig naar het ziekenhuis. "De besmette bewoners blijven voorlopig op kamerisolatie. Bezoek is sinds gisteren niet meer toegelaten. We bekijken dag per dag met het Agentschap Zorg en Gezondheid wanneer er weer bezoek kan komen," vertelt directeur Bormans. Tweede vaccinatie uitgesteldNormaal gezien kregen de bewoners 4 februari hun tweede vaccin. Ook het personeel zou dit weekend een prikje krijgen. "Maar dat wordt nu allemaal uitgesteld. Pas als we weer coronavrij zijn, kunnen we verder gaan met vaccinaties". Lees hier de volledige post van het personeel van Aan de Beverdijk:Die stomme, stomme corona … Het is geen wedstrijd. En toch voelt het een beetje aan als marathonlopen. Dat deed het...Geplaatst door Residentie 'Aan de Beverdijk' op Dinsdag 19 januari 2021