Johan Sauwens, de grote triomfator van de verkiezingen in Bilzen, is bereid een stap opzij te zetten als dat nodig is. Maar hij blijft wel kandidaat-burgemeester. Dat heeft hij gisterenavond in de nieuwsstudio van TVL gezegd. Sauwens neemt zijn tijd voor de coalitievorming en tast als een informateur af wat mogelijk is bij de partijen. Bruno Steegen van Beter Bilzen, die andere grote overwinnaar van zondag, heeft ook al zijn ambitie uitgesproken om opnieuw burgemeester te worden. Sauwens staat in een sterke positie. Een coalitie zonder zijn partij Trots op Bilzen kan niet, tenzij het cordon sanitaire doorbroken wordt, maar dat lijkt niemand van plan.