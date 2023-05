Dit kan u verwachten in het nieuwe oorlogsmuseum van Leopoldsburg

Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt mag terugkijken op een geslaagde 71ste editie. Met meer dan 2.400 jongeren uit 12 landen is er geen deelnemersrecord gesneuveld, maar van de 60 instrumentale ensembles sleepten 6 groepen de hoogste onderscheiding in de wacht. Daarnaast gaf de internationale jury maar liefst 22 cum laudes. De Dommelhof-sporthal zat het hele verlengd weekend afgeladen vol voor de shows en proclamaties. Opvallend voor deze editie waren de hoge scores van de jury-concerten. In totaal gaven de internationale muziekexperten 22 cum laudes en zelfs 6 summa cum laudes, waaronder een aan het Harmonieorkest Kunstacademie Noord-Limburg.De twee Colombiaanse groepen uit La Vega en Tibasosa waren dit jaar de blikvangers bij de deelnemers. Ze werden via de sociale media van het festival nauwgezet gevolgd door hun vrienden en familie in hun thuisland. De Zuid-Amerikanen zorgden voor een enthousiaste atmosfeer in Neerpelt. De Banda Sinfonica de Tibasosa gaat zelfs naar huis met de hoogste onderscheiding! Op de affiche van de EMJ-Happening viel vooral het gelegenheidskoor op van de OKAN Leefschool De Taalboom. Anderstalige nieuwkomers uit onder meer Afghanistan, Griekenland, Palestina en Venezuela laten verbroederen door samen te zingen - beter kan EMJ zijn motto “Alle Menschen werden Brüder” niet in praktijk omzetten. Een statement dat kan tellen in deze turbulente tijden. Want ook het festival voelde de afwezigheid van groepen uit Oekraïne en Rusland, liet de EMJ-voorzitter dan ook duidelijk blijken in zijn speech: “Door samen muziek te maken, willen we jongeren van verschillende culturen en nationaliteiten met elkaar laten verbroederen. Want dat hebben we vandaag meer dan ooit nodig!”.