Dit was Pukkelpop 2019

15 augustus! Vandaag is het zover: Pukkelpop 2019 begint. Weet jij al naar welke bands je gaat kijken? Of heb je eventueel nog een plekje vrij? Kijk dan zeker tussen de tips van onze journalisten. Ze raden je 5 must-see optredens aan! Vandaag geven we je de top vijf van onze journalist Margo Ombelets: The Streets: Zaterdag – Marquee - 23u30“M’n absolute nummer 1 op Pukkelpop. De band waar ik het meest naar uitkijk. In februari traden ze nog voor het eerst in tien jaar op in België. De tickets waren in een mum van tijd uitverkocht, en ik had er geen kunnen bemachtigen. Sindsdien heb ik geduimd en gehoopt dat Chokri Mike Skinner naar Kiewit zou halen. En jawel. So let's put on our classics and we'll have a little dance, shall we?”Billie Eilish: Zondag – Main Stage – 15u00 “Een jaar geleden kende niemand haar, nu weet de wereld wie dat eigenzinnig meisje met de blauwe haren is. Ze begon met songwriten op haar elfde, maakte ‘Ocean Eyes’ op haar dertiende en leverde haar album ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ af op haar 17de. Een zalig album trouwens. Altijd donker, vaak gevat, meestal goed. Behalve 8 dan. Een ukelele? Dat snap ik niet.”The National: Vrijdag - Marquee - 23u45 en zondag - Marquee - 21u30 “Weinig originele keuze, ik weet het. Maar je kan én mag ze gewoon niet missen. Als een band op vrijdag en zondag speelt in de Marquee, wil dat wat zeggen. I could walk out, but i won’t...“Eels: Zaterdag – Marquee – 21u30 “Eels stelt nooit teleur. Een collega suggereerde dat de nummers van Eels net persoonlijke soundtracks van je jeugdjaren leken, als je geboren bent in de jaren tachtig. Klopt. Maar ook als je in de jaren negentig geboren bent, hoor.”Kelis: Zondag – Marquee - 19u35 “Ik hoop stiekem dat we de stoere r&b/soulartieste van vroeger te zien krijgen. Geen ‘Acapella’ of ‘Bounce’ voor mij. Maar wie schreeuwt nu niet mee met ‘Caught Out There’? I hate you so much right now, aaaaah! Of probeer eens om niet te bewegen op dat aanstekelijk deuntje van ‘Millionaire’? Oh, en dan is er nog ‘Good Stuff’.”