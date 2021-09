We beginnen het nieuws met een burenruzie tussen de gemeenten Halen en Herk-de-Stad. Aanleiding zijn de plannen van Halen om het overstromingsgevaar in de gemeente aan te pakken met extra wachtbekkens. Bijzonder aan het plan is dat het water dat Halen zou kunnen bedreigen, doelbewust wordt afgevoerd naar grondgebied van Herk-de-Stad. Dat kan niet, zegt burgemeester Bert Moyaers van Herk-de-Stad. Hier is geen enkel overleg over gepleegd. Ook bij fruittelers in Herk-de-Stad schieten de plannen van Halen in het verkeerde keelgat.