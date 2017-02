Dit wordt de oplossing voor Noord-Zuid

Limburg mag niet in de val van Trump lopen. We moeten een open geest houden naar onze buurlanden en niet terugplooien op onszelf. Dat is de boodschap van CD&V voorzitter Wouter Beke. Vanavond houdt CD&V Limburg haar nieuwjaarsreceptie om 2017 in te zetten. Nog één jaar ook tot de gemeenteraadsverkiezingen, en daar wil CD&V haar burgemeesterssjerpen behouden.