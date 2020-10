Het Overlegcomité heeft afgelopen nacht beslist over een aantal strengere maatregelen. Pretparken moeten dicht, en er zijn strengere coronamaatregelen voor jeugd, cultuur en sport. De maatregelen gaan onmiddellijk in en duren vier weken lang, tot en met 19 november.Er wordt geen publiek meer toegelaten bij professionele competitiesporten.Wedstrijden van amateursporten boven 18 jaar mogen niet meer doorgaan. De competitie voor jongeren tot 18 jaar blijft toegelaten, maar er mag maar één iemand per gezin komen kijken. Zwembaden blijven voorlopig open.In theaters, bioscopen en concertzalen mogen niet meer dan 200 toeschouwers tegelijk aanwezig zijn. In bioscopen moeten er twee zitjes tussen elke groep. Toeschouwers moeten ook op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten.Bij de oudere jaren van de jeugdbewegingen zijn binnenactiviteiten niet langer toegestaan. Iedereen moet een mondmasker dragen. Ook overnachtingen zijn voortaan verboden.De pretparken gaan dicht, dierentuinen blijven open voor het buitengedeelte.De maximumcapaciteit voor het hoger onderwijs wordt op 20 procent gelegd, behalve voor de eerstejaarsstudenten. Er is ook een mondmaskerplicht.Telewerk blijft de norm.