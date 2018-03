Dode bij ongeval wegeniswerken Achel

De kans dat wolvin Naya er een vriend of vriendin bij krijgt, wordt steeds groter. In de Ardennen en in Nederland werden er deze maand wolven gespot. De kans dat wolvin Naya er een vriend of vriendin bij krijgt, wordt steeds groter. In de Ardennen en in Nederland werden er deze maand wolven gespot.In de nacht van 4 op 5 maart zou naar alle waarschijnlijkheid een wolf hebben toegeslagen in het Ardens dorpje Bérismenil. De wolf liet zijn handtekening achter en doodde een schaap. Waalse wolvenexperts onderzoeken de bijtsporen en analyseren het DNA op de wonden, maar zijn er zeker van dat het om een wolf gaat. Waar het dier zich op dit moment bevindt, is nog niet geweten. Vorige week werd er ook in Nederland een nieuwe wolf gespot. Die kon zelfs gefilmd worden. Het dier wandelde overdag over de akkers in Drenthe.