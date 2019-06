De brug over het Albertkanaal in Stokrooie is de komende vier weken afgesloten. Het verkeer richting Hasselt vanuit Heusden-Zolder moet daardoor omrijden via de autosnelweg of Zonhoven. Een serieuze omweg, maar het kan niet anders volgens de Vlaamse Waterweg. Voor de handelaars in Stokrooie is de afsluiting minder goed nieuws want heel wat klanten blijven hierdoor de komende weken weg. Kenneth Swinnen neemt daarom een drastische beslissing: hij sluit zijn groenten- en fruitwinkel de komende vier weken.