Dodelijk verkeersongeval in Peer

In de stelplaats van De Lijn in Winterslag is een spontane staking aan de gang. De buschauffeurs zijn vanmorgen niet aan het werk gegaan. Er rijdt momenteel vrijwel geen enkele bus op het stadsnet Genk, maar ook op de streeklijnen in de omgeving van Genk en Hasselt is de hinder voelbaar. De aanleiding tot de spontane actie is onder meer de ontevredenheid over de werkwijze bij verlofregeling en verlofaanvragen. Er is een overleg met de directie voorzien om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen