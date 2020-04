Dodencijfer stijgt het meest in Hasselt

Een Belgisch consortium van zeven medische en technologische bedrijven heeft een innovatieve pleister voor op de borstkas ontwikkeld die de ademhaling, hartslag en binnenkort ook temperatuur van coronapatiënten draadloos, continu en vanop afstand kan monitoren. Het systeem zal de waarden digitaal kunnen doorgeven aan de behandelende arts of specialist en heeft ook een alarmfunctie zoals de ‘rode knop’ in het ziekenhuis. "Het concept was in eerste instantie ontwikkeld voor patiënten met hartfalen, maar heeft duidelijk ook potentieel voor de opvolging van coronapatiënten. Over enkele weken starten we de eerste klinische testen en we ambiëren om dit binnen enkele maanden breder te kunnen uitrollen. Zo hopen we dat we bij een mogelijke nieuwe piek van het virus in het najaar patiënten meer en beter thuis of in woonzorgcentra kunnen opvolgen. En dat zorgpersoneel minder tijd moet spenderen aan dagelijkse controles en ingeven van data", aldus Hans De Clercq van Byteflies, één van de partners. Geen medische voorkennis nodig voor gebruikVoor de ontwikkeling van de ‘Covid-19 smart patch’ levert elke partner in het consortium - bestaande uit de Belgische bedrijven Byteflies, Melexis, Quad Industries, Televic en Z-Plus en de Belgische afdelingen van multinationals Henkel en Nitto - een deel van de technologie en expertise om zo tot een innovatieve totaaloplossing te komen. Het resultaat: een pleister van ongeveer 15 cm lang die links op de borststreek geplakt moet worden. Dit kan heel eenvoudig, zonder enige medische voorkennis. De pleister, die dankzij een gloednieuwe materiaaltechnologie maar om de vijf dagen vervangen moet worden, is speciaal ontwikkeld voor huidvriendelijk, medisch gebruik en is voorzien van hoogtechnologische elektroden en geleidende inkten om de vitale functies te registreren. Binnenkort zal ook een mini-temperatuursensor geïntegreerd worden. Sensor stuurt signalen naar ziekenhuisMidden op de ‘patch’ zit een ‘sensor dot’ die de signalen verzamelt en draadloos doorstuurt naar de cloud, waar alle data over de patiënt verzameld worden. Deze data zijn van hieruit toegankelijk voor de verpleegkundigen van de zorgcentrale en de behandelende arts of specialist via een gebruiksvriendelijk platform. Het systeem kan ook verbonden worden met een armband, die compatibel is met de bestaande systemen, en die zal functioneren zoals een ‘rode knop’ in het ziekenhuis, waarmee de patiënt doorverbonden wordt met een zorgcentrale. Een zorgverlener van deze centrale maakt dan een eerste inschatting, geeft een eerste advies op basis van de geregistreerde data en hoe de patiënt zich voelt en kan gericht doorverwijzen naar het ziekenhuis. Verder geeft de armband ook de locatie van de patiënt aan, wat interessant is voor opvolging in het ziekenhuis of in woonzorgcentra. Ontlasting zorgpersoneel en gemoedsrust Het systeem werd initieel opgezet voor de monitoring van de vitale functies van patiënten met onder andere hartfalen en epilepsie, maar zal nu ook getest worden bij een twintigtal coronapatiënten. De bedrijven in het consortium hebben de ambitie om tegen het najaar klaar te zijn om het systeem breed uit te rollen, zodat ze hiermee de ziekenhuizen, woonzorgcentra en hun personeel voor een deel kunnen ontlasten bij een mogelijke nieuwe piek van het virus. "Op dit moment worden de vitale functies van de meeste covid 19-patiënten handmatig opgenomen. Zorgpersoneel in zowel ziekenhuizen als woonzorgcentra nemen deze enkele keren per dag op en verwerken de data dan handmatig. Ons systeem heeft het potentieel om hen heel wat tijd besparen én hen bovendien ook minder vaak bloot te stellen aan mogelijke besmetting", aldus Hans De Clercq. Ook voor de patiënt in thuisquarantaine of in woonzorgcentra heeft het systeem grote voordelen. "Je hoeft niet meer elke dag zelf metingen uit te voeren en door te geven aan je arts. Dit gebeurt allemaal automatisch. En het systeem geeft ook meer gemoedsrust. Je bent zeker dat de metingen juist zijn en dat je constant opgevolgd wordt zodat je snel kan ingrijpen én je ook onmiddellijk bij een hulpverlener van een zorgcentrale terechtkan als er iets is. Zeker voor ouderen in rusthuizen en hun familie kan dit een grote geruststelling zijn. Ook huisartsen en thuisverplegers kunnen op deze manier geruster zijn over hun patiënten en worden ook minder belast met de opvolging."ZOL start met eerste klinische testen De medische wereld toont alvast interesse in het systeem. Het Ziekenhuis Oost-Limburg is de eerste die klinische testen met de ‘Covid 19-smart patch’ zal starten. "We hebben op dit moment al testen lopen met monitoring vanop afstand met handmatige metingen door de patiënt zelf. Deze patch is hier mogelijk een interessante aanvulling op. Daarom starten we zo snel mogelijk met de testen op een 20-tal van onze patiënten", zegt dokter Pieter Vandervoort, cardioloog en medisch coördinator Future Health ZOL en hoofddocent UHasselt. Tegen oktober 1.000 patiënten uitrusten met patchHet consortium hoopt het systeem op basis van deze test binnen enkele maanden ook breder te kunnen uitrollen naar andere ziekenhuizen en woonzorgcentra. "Tegen oktober, wanneer er mogelijk opnieuw een piek van het virus verwacht wordt, zouden we 1.000 patiënten met dit systeem kunnen uitrusten", aldus Hans Danneels, medeoprichter van Byteflies. "Hiervoor zijn er al contacten met de kabinetten van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke en vice-minister president Hilde Crevits." Om ervoor te zorgen dat het systeem op korte termijn effectief een impact kan hebben op de coronacrisis, is er ook een adviesraad opgericht van experten zoals viroloog Marc Van Ranst, Inge Vervotte van Emmaus vzw, Lieven Danneels, co-CEO van Televic, dokter Pieter Vandervoort en Wim Robberecht, CEO van UZ Leuven.