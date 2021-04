Bij de 1.050 testpersonen in het Alkense onderzoekscentrum van Erik Buntinx is geen enkele klacht over trombose, klontvorming of afgebroken bloedplaatjes vastgesteld met het Johnson and Johnson-vaccin. Anima in Alken is officieel het grootste testcentrum van Johnson and Johnson ter wereld. Volgens Buntinx is het Janssen-vaccin een veilig vaccin en hij verwacht dat de problemen van erg tijdelijke aard zullen zijn. Gisteren zette de Amerikaanse autoriteiten het toedienen van het vaccin on hold, omdat er vergelijkbare problemen zoals met het vaccin van AstraZeneca zijn vastgesteld. Buntinx relativeert de berichten en zegt dat we goed moeten nadenken. "Sterven aan het coronavirus of u laten vaccineren. De keuze is snel gemaakt," zegt hij. Buntinx roept zelfs op tot verplichte vaccinatie om de huidige wereldwijde pandemie onder controle te krijgen.