Doktersbriefjes kunnen vanaf nu telefonisch gegeven worden

Limburg is in de greep van het coronavirus. Laat dat duidelijk zijn. Tot 31 maart worden alle grote indoor-evenementen van meer dan 1000 bezoekers verboden. Dat betekent dat I Love The 90's en het Schlagerfestival in Hasselt niet plaatsvinden. Voor evenementen van minder dan 1000 bezoekers moeten de organisatoren de nodige maatregelen treffen. De burgemeesters schrappen ook alle eigen organisaties van bijeenkomsten van 65-plussers in hun gemeenten. Aan particuliere organisaties van 65-plussers wordt de raad gegeven om hetzelfde te doen.