Donorsperma wordt duurder, Genkse spermabank dringend op zoek naar lokale donoren

Wie een nieuwe nier nodig heeft, moet daar in ons land nog altijd 2 tot 3 jaar op wachten. Nierpatiënten kunnen in tussentijd wel geholpen worden door nierdialyse, maar dat heeft nog vaak een grote impact op hun leven. Ook in het ZOL merken ze dat de wachttijd voor een nieuwe nier vaak oploopt tot meer dan 2 jaar. Diensthoofd nefrologie Jaak Peeters roept nogmaals op om orgaandonatie bespreekbaar te maken. Want nog te vaak wordt orgaandonatie geweigerd omdat de wens van de overledene niet bekend is.