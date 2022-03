Zaterdag gaat op de Langerlosite de laatste schouw van wat ooit de skyline van Genk was, tegen de grond. De explosie staat gepland, stipt om drie uur 's namiddags. De stad Genk is op de hoogte, maar gevaar voor de omgeving of het doorgaand verkeer is er niet. Wel zal er een luide knal klinken. Dat kan voor ongerustheid zorgen, maar dat is nergens voor nodig, zegt Group Machiels, eigenaar van Langerlo. In oktober gingen de twee koeltorens en twee van de drie schouwen tegen de vlakte. De gebeurtenis was rechtstreeks te volgen in een druk bekeken live-uitzending op TV Limburg. De derde schoorsteen moest blijven staan, omdat er zendapparatuur van De Lijn in hing. Die is nu verplaatst.