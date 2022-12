Met het ongeval in Pelt bij kwamen er dit jaar al zes minderjarigen om het leven bij verkeersongevallen in Limburg. Daarmee breekt onze provincie een triest record in Vlaanderen. De precieze omstandigheden van de aanrijding in Pelt worden nog onderzocht. Volgens verkeersinstituut VIAS vinden er tijdens de wintermaanden doorgaans meer ongevallen plaats met voetgangers. De dagen zijn donkerder, waardoor zwakke weggebruikers minder goed zichtbaar zijn voor automobilisten. Ook zijn de wegen vaak gladder door regen of vorst, waardoor de remafstand aanzienlijk groter wordt.