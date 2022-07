door Dirk Billion

VDL Nedcar in Nederlands-Limburg mag vier maanden langer voor BMW auto's maken dan eerder afgesproken. Het contract is verlengd tot 1 maart 2024. De vraag is of dat goed nieuws is voor de vierduizend medewerkers, want de toekomst blijft onzeker. Het is voor Nederlands-Limburg een eigen Ford Genk-drama.