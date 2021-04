Dr. Erik Buntinx (Anima Research Center): "Het Chinese vaccin moet ook in België op de markt komen"

door Niels Christiaens

Alle hoop voor een normale zomer is gevestigd op een snelle vaccinatie. Na de minder grote levering van vaccins vorige week en deze week, komt de vaccinatie in een stroomversnelling. Volgende week zullen in 15 Limburgse vaccinatiecentra 68.710 vaccins gezet worden. En over de vaccins praten we hier in de studio met dokter Erik Buntinx van het Anima Research Center in Alken.