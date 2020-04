Drankenhandel slachtoffer van haatberichten

- In Sint-Truiden is de helft van de bewoners van woonzorgcentra Villa Rosa en 't Meilandt besmet met het coronavirus. Eén op vijf zorgverleners is besmet. Dat blijkt uit de eerste grootschalige testen. Eerder dezer week werden er nog bewoners geëvacueerd vanwege een uitbraak van het coronavirus.- Wat is er aan de hand in Gingelom? Na Alken is het de zwaarst getroffen gemeente in het land.- Bijna alle Vlaamse woonzorgcentra geven dagelijks de cijfers door van overleden coronapatiënten. In Brussel en Wallonië geven veel minder woonzorgcentra hun cijfers door. Dat blijkt uit een intern document van Sciensano dat onze redactie kon inkijken. Er was de afgelopen dagen nogal wat politieke commotie rond de sterftecijfers in de rusthuizen die plots voor een piek zorgden in de cijfers van het crisiscentrum.- Dimitri Flossy, de partner van de Truiense burgemeester Veerle Heeren ontwaakt na 17 dagen stilaan uit coma. In de stad, die zwaar getroffen is door het coronavirus, leven vele inwoners mee met hun burgemeester.- En een Maaseikse operazangeres doet aan thuiswerk. Kelly Poukens zingt iedere dag een lied met iemand ergens in de wereld.