Limburg is op weg naar twee grote ziekenhuizen en krijgt geen eigen universitair ziekenhuis. De twee groepen, rond het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk en Jessa in Hasselt zullen in de toekomst blijven samenwerken met Gasthuisberg in Leuven. De ministers De Block van Volksgezondheid en Vandeurzen van Welzijn hebben alle Limburgse ziekenhuizen verplicht om tot een netwerk toe te treden. Ze willen de kosten drukken en faillissementen van ziekenhuizen, zoals in Nederland vermijden. Patiënten zullen nog terecht kunnen in hun vertrouwde ziekenhuis, dicht bij huis. Maar voor sommige dure specialisaties moet samengewerkt worden. Wij gingen ons licht opsteken in het Sint-Trudo-ziekenhuis van Sint-Truiden.