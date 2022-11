Driedaagse treinstaking goed opgevolgd, hinder in Limburg groot

door Luc Moons

De spoorstaking in Limburg wordt goed opgevolgd. Amper een kwart van de treinen rijdt. Op de voor Limburg belangrijke lijn Mol-Hasselt rijdt zelfs geen enkele trein. Het spoor staakt drie opeenvolgende dagen. Vandaag leggen de vakbonden het werk neer. Morgen en overmorgen voeren de treinchauffeurs actie. Dan zal de situatie vergelijkbaar zijn met die van vandaag. Het spoor zit in een algehele malaise. De door de regering-De Croo toegezegde extra middelen zijn onvoldoende en komen te laat. Reizigers klagen over ingekorte treinen. Stations zijn onbemand en WC's gesloten. Er is te weinig personeel en voor de vakbonden is de maat vol. Sommige NMBS-werknemers moeten al hun verlof van dit jaar nog opnemen.