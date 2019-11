Dronken buschauffeur die 30 schoolkinderen vervoerde in Lummen is op staande voet ontslagen

Racing Genk heeft in eigen huis met 1-4 verloren van Red Bull Salzburg. Daardoor is de Belgische landskampioen Europees uitgeschakeld. De volgende ronde in de Champions League was al onmogelijk, nu moet het ook de derde plaats in de poule, die recht geeft op een plekje in de Europa League, vergeten. Het team van Wolf kwam al na twee minuten goed weg op een schot van Onguéné. Coucke had een goede redding in huis. Voor het overige leek de eerste helft in evenwicht. Mwepu miste voor de bezoekers wel nog een enorme mogelijkheid. Ook Paintsil kon bijna scoren na een prima actie van De Norre maar de Ghanees besloot te zwak op Coronel. Vlak voor de rust had Coucke moeite met een afstandsschot, Daka werkte in de rebound het foutje af. 0-1. In de allerlaatste minuut van de eerste helft werd het nog 0-2. Minamino knalde overhoeks binnen. Na de pauze controleerde RB Salzburg de wedstrijd. Genk probeerde nog wel. Zo knikte Dewaest een corner tegen de paal. De Oostenrijkers reageerden via Minamino. Zijn kopbal werd van de lijn gekeerd. Uitstel zo bleek. Want de ingevallen Håland schotelde Hwang op een dienblaadje de 0-3 voor. De wedstrijd kabbelde naar het einde. Een doelpunt van Håland werd nog afgekeurd. Aan de overkant zorgde Samatta voor de eerredder. 1-3. Ook Håland wilde absoluut zijn doelpunt meepikken. De Noor kwam met dat geluk alleen voor Coucke. 1-4. Het achtste doelpunt van de Noor in deze Champions League.