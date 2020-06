Dronken fietser rijdt Hasseltse burgemeester opzettelijk aan tijdens interview met TVL

Ook vandaag was het weer bloedheet in Limburg. We stevenen wel degelijk af op de eerste hittegolf. Dat blijkt uit metingen van Meteowing, de weerdienst van het vliegveld van Kleine Brogel. Daar werd vandaag een maximum temperatuur van 30,1 graden gemeten. Gisteren was het 30,7 graden en morgen verwacht de Meteowing 31 graden in Limburg. Als het zaterdag 25 graden wordt - en dat is de verwachting - kunnen we spreken van een hittegolf. Terwijl de openlucht zwembaden nog altijd gesloten blijven door de coronacrisis zochten mensen ook vandaag weer massaal verkoeling in open water. Wij gingen een kijkje nemen in het dagstrand De Steenberg in Kinrooi.