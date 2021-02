Dronken man die burgemeester Vandeput aanrijdt gaat viraal: al 3,6 miljoen keer bekeken

- In Lommel is grote beroering ontstaan nadat twee schepenen zichzelf laten inenten met vaccins uit een woonzorgcentrum. In een reactie bij TV Limburg verontschuldigt burgemeester Bob Nijs zich voor zijn schepenen - In Beringen zijn de eerste vaccins in een vaccinatiecentrum gezet. Ondanks toenemende kritiek op de traagheid van de vaccinatiecampagne, zitten we nog altijd voor op schema. - De krokusvakantie is een ramp voor de toeristische sector in Limburg. Heel wat hotels krijgen te weinig boekingen binnen om de deuren open te doen. Bij andere uitbaters van logies is niet meer dan een kwart tot de helft bezet. - Kledingwinkels vragen dringend een einde aan de verplichting om alleen te winkelen. De wintersolden waren een ramp. Zelfs de verlengde soldenweken konden niets goedmaken.- En de douane rolt een illegale sigarettenfabriek op in Oudsbergen.