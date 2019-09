Duaal leren wordt gepromoot, maar 150 bedrijven vinden geen leerjongeren

Op de militaire luchtmachtbasis in Kleine Brogel verzamelden vandaag 1.500 jongeren voor een heuse jobdag. Defensie is de komende jaren op zoek naar zeker 2.000 nieuwe rekruten. Dat komt onder meer door de komst van de nieuwe F-35, de vervanger van de huidige F-16 gevechtsvliegtuigen. Tegelijkertijd zette de vliegbasis ook haar deuren open voor meer dan 2.000 buurtbewoners die de vliegtuigen eens vanop de grond konden zien in plaats van in de lucht.