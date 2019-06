De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Ali Baki tegen TVL.be ongegrond verklaard. Het artikel met videoreportage gaat over een rechtszaak tegen de man die zich moest verantwoorden voor verkrachting en beroving van 19 escortdames. De Raad is van oordeel dat het artikel en de videoreportage geen beroepsethische fouten bevatten. Serieverkrachting en de gerechtelijke vervolging ervan zijn onderwerpen van gewichtig maatschappelijk belang en klager ontkent de feiten waarvoor hij terechtstaat niet. Hij komt vier keer in beeld in de videoreportage, waarbij zijn gezicht volledig geblurd is. De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.