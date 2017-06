E313 in Ham hele dag afgesloten door gekantelde vrachtwagen met giftige stoffen

In het station van Hasselt is nu ook letterlijk de tijd blijven stilstaan. Na de roltrappen, hebben ook de klokken het begeven. De tegels vallen van de muren, de perrons staan vol onkruid en aankondigingsborden van de treinen ontbreken. Er zijn verfraaiingswerken beloofd. Die zouden voor de zomer van 2018 beginnen. Van de 12 miljoen van de NMBS zijn we zeker. Maar wat is er van de 4 miljoen van Infrabel? Terwijl overal in Vlaanderen aan de stations gewerkt wordt, is dat van Hasselt meer dan ooit het Station van de Schande.