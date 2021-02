E314 in Lummen donderdagnacht afgesloten voor plaatsing nieuw verkeersbord

Bij een verkeersactie tegen het straatracen werden in Beringen drie rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken en één voertuig bestuurlijk in beslag genomen. Agressief, asociaal en gevaarlijk rijgedrag komt steeds vaker voor op openbare wegen. Binnen de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo wil men het probleem kordater en efficiënter aanpakken. De lokale overheden kozen voor een gecoördineerde aanpak waarbij als proefproject de racevoertuigen voortaan in beslag kunnen worden genomen. Bij een actie tegen het straatracen op donderdagavond 28 januari merkte een patrouille van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo op de Paalsesteenweg een voertuig op dat bij het inhalen een doorlopende witte lijn overschreed, zich langere tijd schuldig maakte aan bumperkleven, ter hoogte van de Rozenlaan een voertuig inhaalde in een onoverzichtelijke bocht, 120 km/u reed op de Koerselsesteenweg (toegelaten snelheid 70 km/u) en 95 km./u. reed op de Aardeweg (toegelaten snelheid 50 km/u.). Omdat het rijgedrag een onmiddellijk gevaar vormde voor de andere weggebruikers werd het voertuig tot stilstand gebracht. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken en het voertuig werd bestuurlijk in beslag genomen en getakeld. Overdreven snelheidVan nog twee andere bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken wegens onaangepaste snelheid. Dit gebeurde op de Kasteletsingel waar een voertuig ter hoogte van de werken 75 km/u. reed bij een toegelaten snelheid van 30 km/u. en verderop 135, km./u. reed bij een toegelaten snelheid van 90 km/u. Een tweede onmiddellijke intrekking was er wegens alcohol in het verkeer. Snelheidscontroles waren er ook nog op de Hasseltsesteenweg, Koerselsesteenweg en Heppensesteenweg. Van 1.126 voertuigen werd de snelheid gecontroleerd. 128 Processen-verbaal werden opgesteld wegens te snel rijden. Gevaarlijk rijgedragAgressief, asociaal en gevaarlijk rijgedrag komt steeds vaker voor op openbare wegen. Binnen de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo wil men het probleem kordater en efficiënter aanpakken. De lokale overheden kozen voor een gecoördineerde aanpak waarbij als proefproject de racevoertuigen voortaan in beslag kunnen worden genomen. "Voertuig van straatracers in beslag nemen""Het aantal snelheidsovertredingen gaat jaarlijks de hoogte in. Jammer genoeg stellen we ook een stijging vast van roekeloos rijgedrag, zeg maar straatracen. Daarom gaan we binnen onze politiezone een stap verder wat handhaving betreft," zegt burgemeester Thomas Vints van Beringen en ook voorzitter van het politiecollege. "Sinds begin januari kunnen voertuigen tijdelijk bestuurlijk in beslag worden genomen wanneer overtreders met hun rijgedrag anderen in gevaar brengen. Op deze manier willen we een lik-op-stuk aanpak van straatracers realiseren en hopen we ook een sterk ontradend effect te creëren", aldus burgemeester Vints. Als forfaitaire startretributie is 500 euro verschuldigd, maar dit bedrag kan al snel verder oplopen per dag dat het voertuig in beslag genomen blijft. Beringen, Ham en Tessenderlo gaan voor eenzelfde beleid en aanpak. "Racers komen immers voor over het hele grondgebied van de politiezone. Bovendien willen we ook een verplaatsingseffect tussen de drie gemeenten vermijden", legt burgemeester Vints uit.