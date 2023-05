E314 komend weekend afgesloten tussen knooppunt Kerensheide (NL) en Maasmechelen

Het komende weekend zal de E314 in de richting van Lummen tussen knooppunt Kerensheide (NL) en Maasmechelen afgesloten zijn. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal een gedeelte van het wegdek vernieuwen. Verkeer komende uit Nederland wordt omgeleid via de grensovergangen in Maaseik of Lanaken en kan via de N78 naar Maasmechelen rijden. De toplaag geluidsreducerend asfalt zal later worden aangebracht.



Het AWV zal werken aan het stuk tussen de snelwegparking en de oprit van complex 33 Maasmechelen. De afsluiting geldt van vrijdag 2 juni, 20:00 uur, tot maandag 5 juni, 6:00 uur. Het verkeer wordt omgeleid naar de grensovergangen in Maaseik of Lanaken en kan via de N78 naar Maasmechelen rijden. De oprit richting Lummen bij complex 33 Maasmechelen zal ook afgesloten zijn. In de richting van Nederland blijven de snelweg en complex 33 Maasmechelen open.

De E314 richting Lummen zal nog enkele weekends afgesloten zijn vanaf knooppunt Kerensheide tot afrittencomplex 33 Maasmechelen. Informatie over de exacte data van toekomstige afsluitingen zal nog volgen. De timing blijkt erg weersafhankelijk te zijn.