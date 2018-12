Eedaflegging burgemeester As: "Geen fusie, liever meer subsidies voor kleinere gemeentes"

De actiedag van de drie vakbonden verstoort het bus- en tramverkeer van De Lijn. Er is hinder op zowel de stads- als de streeklijnen in heel Vlaanderen. In Limburg zijn vanmorgen twee op de drie chauffeurs uitgereden. Op de meeste lijnen in Limburg vallen ritten weg. De hinder is voelbaar op de streeklijnen in de hele provincie. Ook op de stadslijnen van Hasselt, Genk en in mindere mate ook Tongeren en Sint-Truiden rijden beduidend minder bussen dan op een gewone vrijdag. Bij de belbussen kunnen niet alle gereserveerde ritten gereden worden. Dat is bijvoorbeeld het geval in Lommel en Sint-Truiden. De Lijnwinkels van Hasselt en Genk blijven dicht en de mobiele Lijnwinkel staat vandaag niet in Sint-Truiden.Foto: archief.