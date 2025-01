Eén dode en twee gewonden bij vier ongevallen op E314 tussen Lummen en Genk

Deze ochtend zijn er drie ongevallen gebeurd op de E314 richting Nederland, voor de afrit Park Midden Limburg. De aanrijdingen gebeurden in de file van de vorige botsing. Er viel één dodelijk slachtoffer. Het eerste ongeval gebeurde rond 7u30, een vrachtwagen verloor zijn koppelslang. Het incident beschadigde tien voertuigen. Niemand raakte gewond maar er ontstond veel verkeershinder en file. In de staart van de file gebeurde kort daarna een ongeval met vier voertuigen bij Park Midden Limburg. Hierbij raakte één persoon lichtgewond. Dit leidde tot nieuwe vervolgfiles waarbij er opnieuw een ongeval is gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenwagen in de staart van de file. De vrachtwagenchauffeur zat gekneld in zijn voertuig, maar kon later bevrijd worden. De bestuurder van de personenwagen was een 79-jarige man uit Beringen, hij is ter plaatse overleden. Tien kilometer verderop ter hoogte van Halen gebeurde opnieuw een ongeval, hierbij raakte één persoon lichtgewond. De Federale Wegpolitie is ter plaatse om de verschillende ongevallen verder af te handelen en het verkeer in goede banen te leiden. Het takelen van de twee vrachtwagens is voltooid. De brandweer is momenteel nog bezig met het schoonmaken van het wegdek. Het verkeer uit Lummen moet de snelweg aan het circuit van Zolder verlaten.