Eerste auto's moeten in 2030 door twee tunnels Noord-Zuid Houthalen-Helchteren rijden

door Luc Moons

De eerste auto's moeten in 2030 door de twee tunnels van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren rijden. Dat is nog altijd het plan. De werken moeten starten in 2026. Over de Noord-Zuid is vanmorgen politiek overleg gehouden in het provinciehuis. Een nieuwe mijlpaal is de goedkeuring van het voorontwerp projectbesluit, nog dit voorjaar door de Vlaamse regering. Dan is er - om het toepasselijk te zeggen - geen weg meer terug. De plannen voor de Noord-Zuid, waar Limburg en Houthalen-Helchteren al 50 jaar om smeekt, zitten daarmee in de laatste rechte lijn.