De familie van Emilietta Chini treft helemaal geen schuld, dat zeggen professoren van de universiteit Hasselt die onderzoek doen naar dementie. De helft van de personen met dementie gaat ooit buitenshuis ronddwalen. Vaak vervelen ze zich of voelen zich niet meer thuis in hun eigen omgeving en gaan dan op zoek naar het ouderlijke huis, wat ook zo het geval was bij de 75-jarige Emiletta Chini. UHasselt onderzoekt in verschillende woonzorgcentra of extra beweging het ronddwalen kan tegengaan. Er is helaas nog geen wondermiddel tegen dementie, maar de onderzoekers van UHasselt zetten in op preventie om te ontdekken hoe de ziekte kan worden voorkomen.