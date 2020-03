Eerste coronaconsult in Vlaanderen is in Genk

TV Limburg en Het Belang van Limburg starten samen het project 'Limburg Tegen Corona' op. We willen een vergrootglas zetten op alle blijken van solidariteit en op de strijd van gewone mensen tegen de coronacrisis en waar mogelijk zelf een steentje bijdragen. U leest er alles over morgen in Het Belang van Limburg en we komen er uitgebreid op terug in ons middagnieuws. Wij willen en kunnen als grootste nieuwsmerken in Limburg niet aan de kant blijven staan. Dat blijkt eens te meer na het interview met waarnemend gouverneur Michel Carlier in ons middagnieuws. Want volgens Carlier zal de coronacrisis niet voorbij zijn op 3 april. Dat betekent allicht dat de voorzorgsmaatregelen voorlopig niet opgeheven worden. Volgens experten is de piek nog niet bereikt. Het ergste moet nog komen en dat kan zelfs nog een maand duren. Carlier roept op om de maatregelen van de federale overheid strikt op te volgen.