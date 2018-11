Eerste herstelacademie in Limburg helpt mensen met psychische problemen

Het aantal sterfgevallen na een hartinfarct is gedaald wanneer in de eerste vijf jaren na hartklachten onderzoeken met een CT-scan gebeuren. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek dat in Schotland is gevoerd. Het is het bewijs dat radiologie en medische beeldvorming anno 2018 nog altijd belangrijk zijn. Morgen is het trouwens de internationale dag van de radiologie.