Werkgeversorganisatie Voka Limburg pleit voor de start van de relance van de economie morgen na het Overlegcomité. Alles moet weer beginnen draaien om de crisis door te slikken. "Het is belangrijk dat er perspectief komt op opening voor de gesloten sectoren, want de rek is uit de elastiek" zegt gedelegeerd bestuurtder van Voka Limburg, Johann Leten.Voka Limburg rekent op een economische heropeningsagenda. Leten wil een planning zien wanneer horeca, de eventementensector en cultuur weer kunnen starten. "We rekenden daar vorige week al op. Die week time-out, ging nog. Maar nu heeft Limburg heeft recht op een heropeningsagenda," klinkt het.Telewerk moet op de schop, zei Voka Limburg vorige week al. En daar blijft Johann Leten bij. "Er zijn vier meer keer besmettingen in de privésector dan op het werk. Alle bedrijven hebben geïnvesteerd in veiligheidsprotocollen. Medewerkers snakken ernaar om weer te werken op kantoor," klinkt het.