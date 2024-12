Eerste McDonald's met snellaadstation voor elektrische auto's opent in Zolder

De NMBS voert dit weekend het nieuwe vervoersplan in en dat heeft gevolgen voor de Limburgers die naar de kust wil. Vanuit Genk zullen reizigers er in de daluren minstens een half uur langer over doen. In het station van Sint-Truiden zullen vanuit Landen twee treinen per uur stoppen. Voor de rest verandert er weinig. Simpelweg omdat Limburg al jaren stiefmoederlijk behandeld wordt. "Het is de grote stilstand", klaagt Stefan 'T Jolyn van de socialistische spoorvakbond. "En de komende jaren zal er weinig veranderen", klinkt het. 'T Jolyn geeft de nieuwe regering huiswerk.