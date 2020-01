Eerste schoonheidsspecialisten voor kankerpatiënten afgestudeerd in Sint-Trudoziekenhuis

De 5-jarige Felien uit Halen is de Limburger van het Jaar. Dat hebben de kijkers van TV Limburg beslist in een verkiezing op TVL.be. Het was een bewogen jaar voor Felien. Het meisje heeft een neuroblastoom in haar buikje, dat is een kwaadaardige tumor. Ze ondergaat een immuuntherapie met een kostenplaatje van 180 000 euro. Tal van initiatieven worden op poten gezet om de kosten voor Felien te dragen. Een reportage van journaliste Tine Oyen.