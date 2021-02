Eerste vaccins gezet in vaccinatiecentrum Beringen

De coronacijfers in onze provincie gaan verder de goede kant op. Het aantal nieuwe besmettingen in Limburg daalt met 32 procent. "Dat is eerder een reflectie van de opstoot van de voorbije weken," verduidelijkt viroloog Steven Van Gucht. "De plateaufase houdt verder aan, maar het is wel een hoog plateau". Van 2 tot en met 8 februari testten 1.389 Limburgers positief op het coronavirus. De besmettingscijfers blijven voorlopig wel nog steeds aan de hoge kant. Het aantal hospitalisaties stabiliseert zich en kent zelfs een daling. In de Limburgse ziekenhuizen liggen momenteel 119 coronapatiënten. 22 patiënten liggen op de afdeling intensieve zorgen. Van 5 tot en met 11 februari overleden er 11 Limburgers aan het coronavirus. Ook het reproductiegetal daalt verder. Momenteel heeft onze provincie een besmettingsgraad van 0,774. Het huidige reproductiegetal is terug onder 1 gezakt, wat aangeeft dat de epidemie in onze provincie lichtjes aan het krimpen is.